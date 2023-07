Pronostic Toronto Saint Louis : Analyse, cotes et prono du match de MLS

St Louis enfonce Toronto

Cette opposition entre une équipe de Toronto en difficulté à l’Est et celle de St Louis, leader à l’Ouest, devrait offrir une rencontre plus indécise que le classement ne le laisse paraître. La franchise canadienne est sur une terrible série de résultats avec 7 journées sans le moindre succès. Pire, elle s’est inclinée lors des 4 dernières rencontres. Après avoir signé 3 nuls face à Chicago, Minnesota et Nashville, le club canadien a enchaîné les revers face à Cincinnati, New England Revolution, Real Salt Lake et en milieu de semaine sur la pelouse d’Orlando City (4-0). Lors de cette rencontre en Floride, les partenaires de Lorenzo Insigne ont coulé et ont même perdu l’un de leurs meilleurs éléments, puisque l’Italien Bernardeschi, passé par la Juve, a été exclu. Pour tenter de relancer une franchise dans le dur, Dunfield compte sur l’ancien Napolitain Insigne. En revanche, il déplore l’absence de Bradley dont l’expérience aurait pu être précieuse pour permettre à Toronto de sortir la tête de l’eau.

En face, Saint Louis est certes premier de la Conférence Ouest, mais a également connu un passage délicat avec 4 matchs consécutifs sans le moindre succès (3 revers pour un nul). Cependant, les hommes de Carnell ont relevé la tête avec 2 victoires de rang face à San José (1-2) et contre Colorado (2-0). Premier à l’Ouest, St Louis reste toujours sous la menace de Seattle et Los Angeles FC qui possèdent 3 unités de retard. Pour poursuivre sa série, le club du Missouri compte sur son portier suisse Burki (ex-Borussia Dortmund), sur l’Américain Gioacchini, sur l’Allemand Lowen ou le Brésilien Joao Klauss. St Louis devrait enchaîner un 3e succès de rang face à une formation de Toronto qui accumule les défaites, et consolider ainsi sa place de leader à l’Ouest.

