Défaite de famille.

Damien Comolli n’a pas vraiment apprécié les propos récents de Brecht Dejaegere. Parti pour la MLS, le milieu de terrain expliquait ne pas avoir senti la confiance du club alors qu’il aurait aimé rester à Toulouse. Le président des Violets lui a répondu par l’intermédiaire de La Dépêche du Midi. « Quand on se dit leader, et qu’on a été capitaine du club pendant près de trois ans, parler comme il l’a fait, c’est extrêmement décevant. (…) Il a non seulement critiqué l’institution, mais s’en est également pris de manière virulente à son entraîneur et à certains de ses coéquipiers, Farès Chaïbi et Rasmus Nicolaisen, de manière très forte. C’est déplacé, ce n’est pas acceptable. »

« Quand on l’a fait venir de La Gantoise, les informations qui ressortaient disaient qu’il ne pouvait plus jouer à haut niveau. Il s’était blessé, ce n’était plus le même joueur, explique-t-il en soulignant l’importance du TFC dans sa carrière et le manque de reconnaissance de son ancien capitaine. La Gantoise voulait tellement s’en débarrasser qu’ils ont payé son salaire pour qu’il joue chez nous. Et en plus de ça, l’option d’achat que nous avons levé était très faible, quelques centaines de milliers d’euros seulement. Le Tef a rendu un service énorme à Brecht et a relancé sa carrière ; parce que sa carrière, avant qu’il arrive ici, elle n’était plus nulle part. »

Et dire qu’il y a deux mois, tout le monde s’embrassait au Capitole…

