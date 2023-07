Pronostic New York City Charlotte : Analyse, cotes et prono du match de MLS

New York City reprend espoir face à Charlotte

Cette confrontation entre New York City et Charlotte concerne la lutte pour décrocher une place de barragiste. Actuellement, City occupe la 11e place avec seulement 2 points de retard sur DC United, dernier qualifié pour les barrages. La formation dirigée par Nick Cushing reste sur 6 journées sans le moindre revers, mais elle a dû se contenter de 5 matchs nuls, ce qui ne l’a pas aidée à progresser au classement. En revanche, les Blues ont renoué avec le succès le week-end dernier sur la pelouse de Montreal (0-1) sur une réalisation de Matias Pellegrini. Cette victoire a redonné un coup de boost à City qui pourrait se replacer dans la course aux play-off en enchaînant face à Charlotte. Solide lors des dernières rencontres, New York doit désormais enclencher une série de résultats. Pour cela, Cushing compte sur Rodriguez, Talles Magno, Cufre, Chanot ou sur le Brésilien Gabriel Pereira.

En face, Charlotte précède New York City au classement grâce à une différence de buts favorable. La franchise de Caroline du Nord compte également un match de retard par rapport à City, mais surtout par rapport à DC United. The Crown est donc toujours en lice pour accrocher une place de barragiste. À l’instar de New York, Charlotte s’est surtout signalé en enchaînant les nuls lors des dernières journées. En effet, les hommes de Lattanzio ont successivement été tenus en échec par les Seattle Sounders (3-3), les New York Red Bulls (2-2) et contre Montreal (0-0). En déplacement, le club du Caroline du Nord a un bilan tout à fait honorable avec 3 victoires et 2 nuls en 10 rencontres. Dans cette formation, on retrouve le capitaine Westwood passé Aston Villa et Burnley, mais aussi le Polonais Swiderski (PAOK), ou l’Argentin Enzo Copetti. Devant son public, New York City devrait abattre l’une de ses dernières cartes pour se replacer dans la course aux play-off.

