Grace Geyoro ne comprend pas pourquoi elle n'est plus capitaine du PSG

Capitanat abandonné.

Alors qu’elle était la capitaine du Paris Saint-Germain depuis l’été 2021 « avec joie, fierté et honneur », l’internationale française Grace Geyoro a été déchue de ce rôle au début de la saison, le nouvel entraineur Fabrice Abriel préférant confier le brassard à sa coéquipière Paulina Dudek. Une décision vécue très difficilement par la milieu de terrain de 27 ans, qui ne connait toujours pas les raisons d’un tel déclassement et déplore l’absence d’explications, comme elle le raconte à l’AFP.

Rester fidèle à elle-même

Si elle tente néanmoins de « faire la part des choses et rester qui elle est , sans changer ses valeurs et en continuant de parler et d’accompagner les jeunes joueuses » comme elle le faisait avant, Geyoro regrette le manque de communication de son entraineur, avec qui elle entretient « un simple lien de coach à joueuse ». Ce qui ne l’empêche pas d’être une titulaire indiscutable depuis le début de saison, au sein d’un PSG actuellement leader et guidé par l’ambition de reconquérir le titre qui lui échappe depuis 2021.

Pour cela, il faut détrôner les reines de Lyon.

