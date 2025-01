Après les hommes, les féminines du PSG iront aussi au Mans

Le Mans va recevoir deux PSG en février.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France féminine a été effectué ce lundi, et le destin, ou plutôt Aline Riera, a choisi d’offrir un nouvel affrontement entre le club de la Sarthe et le Paris Saint-Germain, après celui qui opposera l’équipe masculine de Luis Enrique au club de National 1 en huitièmes de finale de la compétition. Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières affronteront donc également Le Mans, deuxième de D2 féminine le dimanche 9 février.

Un tirage à la portée du PSG, qui veut profiter de l’élimination surprise de l’OL et de Fleury, finaliste de la dernière édition, pour faire le back to back et aller chercher un trophée dans cette saison compliquée. Deuxième de Première Ligue, le PFC ne peut pas en dire autant : il hérite d’un lourd adversaire avec Dijon, quatrième du classement derrière Lyon et les deux clubs parisiens. C’est la seule confrontation entre deux clubs de première division puisque les deux autres joueront face à des clubs de D2 : Saint-Étienne ira à Lille tandis que Le Havre affrontera Toulouse.

On espère que les affiches seront toutes retransmises cette fois…

