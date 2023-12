Jorge Fossati est le nouveau sélectionneur du Pérou

Le Pérou a un nouveau capitaine pour son bateau en mauvais état.

Bon dernier du groupe des qualifications sud-américaines au Mondial nord-américain, le Pérou s’est trouvé un nouveau sélectionneur. Ce sera Jorge Fossati qui assurera la suite de la campagne de qualifications avec comme objectif : « se qualifier pour la Coupe du monde 2026 ».

𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮 🙌🏻 Jorge Fossati liderará el camino de #LaBicolor 🇵🇪 hacia la Copa del Mundo 2026. ¡Bienvenido, profesor! 👨🏻‍🏫 📎 https://t.co/RpRRutbWhi#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/fjHVlnLp0G — La Bicolor (@SeleccionPeru) December 27, 2023

Avec une seule participation au Mondial depuis 1982 (c’était en 2018 et le Pérou était dans le groupe de la France), la tâche s’annonce ardue pour Jorge Fossati, d’autant plus qu’il prend les rênes d’une sélection qui n’a pas gagné un match officiel depuis mars 2022. Le technicien uruguayen entame son quatrième bail de sélectionneur après avoir été à la tête de l’Uruguay entre 2004 et 2005, suivi de deux passages au Qatar.

La Bicolor veut voir la vie en rose. Pour le reste de la palette, on verra plus tard.

Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le futur visage du PSG