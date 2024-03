Suárez et Messi envoient l’Inter Miami en quarts de finale de la Ligue des champions CONCACAF

Bienvenue en 2015.

Même à bientôt 37 ans, Lionel Messi arrive à rendre ses équipes Leo-dépendantes. Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, les coéquipiers de l’octuple Ballon d’or recevaient Nashville pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions CONCACAF. Et encore une fois l’Inter Miami s’en est remis à son Argentin et à Luis Suárez pour se qualifier. Après 20 minutes, la rencontre était déjà pliée, Suárez à la huitième minute sur une passe de Messi, puis l’Argentin inscrit le 2-0 à la 23e minute. Les Floridiens vont enfoncer le clou à la 63e minute grâce à un coup de casque de Robert Taylor, servi par Luis Suárez, avant de prendre un but en toute fin de match, à la 93e minute (3-1).

Messi to Luis Suarez for the @InterMiamiCF goal! 😤 Just like old times. pic.twitter.com/Fqxuk8rvUS — Major League Soccer (@MLS) March 14, 2024

Luis Suarez drops a dime to Robert Taylor. 👌@InterMiamiCF leads 5-2 on aggregate. #ConcaChampions pic.twitter.com/dQGhs3mxr8 — Major League Soccer (@MLS) March 14, 2024

Résultat, sur la double confrontation remportée par le club de David Beckham (5-3), Messi et Suárez ont cumulé quatre buts et trois passes décisives pour emmener leur équipe en quart de finale.

Il y aura donc bien un Inter en quarts de finale de Ligue des champions.

Lionel Messi et Luis Suárez sortent l'Inter Miami du pétrin