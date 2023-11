Pronostic Bolivie Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026

Un Bolivie – Pérou cadenassé

La Bolivie a seulement réussi à se qualifier pour une seule phase finale de Coupe du Monde, aux Etats-Unis en 1994. Depuis, la Verde manque systématiquement la qualif’ et finit régulièrement dans le bas du tableau de ce mini-championnat opposant les nations sud-américaines. La Coupe du Monde 2026, malgré un passage à 48 équipes, semble difficilement envisageable pour la sélection bolivienne qui a très mal lancé ses qualifications. En effet, les Boliviens ont disputé 4 rencontres pour un total de 4 revers. La Verde a tout d’abord été surclassée par les 2 grands favoris de la compétition, le Brésil (5-1) et l’Argentine (0-3). Ensuite, la sélection bolivienne comptait sur la réception de l’Equateur pour se reprendre mais a craqué au bout du temps additionnel (1-2). Finalement, lors de la dernière journée, les hommes de Zago ont cette fois cédé au Paraguay (1-0). A la suite de ce résultat, la Verde occupe la dernière place du groupe avec 4 points de retard sur la place de barragiste. Cette sélection s’appuie grandement sur des joueurs du championnat national, hormis quelques exceptions comme l’expérimenté capitaine Marcelo Martins.

Le Pérou avait quant à lui participé au Mondial 2018 en Russie et avait accroché la place de barragiste en 2022. Malheureusement pour les Incas, ils s’étaient inclinés contre l’Australie lors de la séance des tirs aux buts. Depuis, les Péruviens souffrent comme le montre leur début de campagne de qualification. En effet, lors de la 1ère journée, ils sont allés chercher le point du nul contre un faible Paraguay (0-0), et derrière, ils se sont ensuite systématiquement inclinés face au Brésil (0-1), le Chili (2-0) et l’Argentine (0-2). Si los Incas résistent plutôt bien, ils galèrent sur le plan offensif puisqu’ils n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets. En manque de talent sur cet aspect, le sélectionneur Reynoso est contraint d’appeler Guerrero et ses 39 printemps. Le joueur de Quito fut l’un des meilleurs attaquants sud-américains mais ressent désormais le poids des ans. A ses côtés, on retrouve les Yotun, Zambrano ou Trauco (ex-Sainté). Cette opposition entre deux nations au plus mal offensivement devrait nous offrir un match cadenassé avec peu de buts.

