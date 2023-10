Pavard, joue-la comme Zidane

Dans le top 5 des plus beaux moments de sa vie. Difficile de dire que Benjamin Pavard a joué son plus grand match pour ce simple amical face à l’Écosse (4-1). Mais dans le mélange des émotions, cette balade écossaise restera. Le joueur de l’Inter Milan a écrit une page indélébile d’une carrière décidément unique. Imaginez, à 27 ans, jouer à une heure de route de son fief de Jeumont, dans une position de défenseur central qu’il réclame sans le dire depuis six années et sa première sélection face au pays de Galles (novembre 2017, 2-0). Être spectateur impuissant d’un premier but casquette encaissé, puis inscrire un doublé en neuf minutes et rendre une copie très propre à son poste de prédilection. Un défenseur qui marque un doublé en Bleus, on n’avait pas vu ça depuis un autre soir mythique, avec Mamadou Sakho lors de ce 3-0 infligé à l’Ukraine en 2013 pour s’envoler au Brésil. Mais un joueur des Bleus qui claque deux fois de la tête le même soir, là, il faut remonter au France-Brésil 1998 !

2 – Benjamin Pavard est le 1er joueur à marquer un doublé de la tête avec la France lors d'une même rencontre depuis Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 1998. Iconique. #FRAECO pic.twitter.com/OX4XTAi1sl — OptaJean (@OptaJean) October 17, 2023

C’était premier poteau Pavard

Après le fameux « second poteau Pavard », l’ancien joueur du LOSC a pris le premier poteau pour dégoûter à chaque fois Liam Kelly, dernier rempart écossais. Une égalisation à la Cavani et cette tête sur corner (1-1, 16e), puis le flair de rester aux avant-postes après un coup de pied arrêté et se baisser comme il faut pour reprendre l’offrande de Kylian Mbappé (2-1, 25e). Déjà sur le podium à l’applaudimètre à la composition des équipes (juste derrière Mbappé), Pavard a encore un peu plus fait grimper sa cote d’amour auprès de SON public. Un quatrième et un cinquième buts en équipe de France qui font de lui un meilleur buteur en bleu qu’Ousmane Dembélé et ses quatre pions. « Je suis quelqu’un de plutôt adroit, reconnaissait l’Intériste sur TF1 après la rencontre. Au Bayern, l’année dernière, j’ai marqué 7 buts, c’est pas mal pour un défenseur. Je sentais que je pouvais marquer. Quelqu’un m’a dit avant le match que j’allais le faire, il avait raison. C’était important pour moi de gagner à Lille. »

Concentré comme jamais malgré ce torrent d’émotions, Pavard n’en reste pas là. Il est d’abord à deux doigts de reprendre un centre de Mbappé (37e). Derrière, quand M. Stieler consulte la VAR et accorde un penalty aux Français, les « Pavard, Pavard » descendent des tribunes pour accorder une chance de triplé fou au régional de l’étape. Allez dire ça à Kylian Mbappé, qui ne l’a pas du tout entendu de cette oreille (3-1, 40e). Rien ne pouvait arriver à Pavard. Même une erreur était rattrapée dans la seconde avec réussite et malice (59e). Un duel perdu de la tête, oui (85e), mais un bouquet final avec le brassard de capitaine donné par Mbappé pour les dernières minutes. En se permettant même un petit chambrage avec cette talonnade rendant fou John McGinn, qui récoltait son carton jaune (89e). Toutes les cases étaient cochées ! « C’est beau ce qu’il a fait ce soir, souriait Antoine Griezmann sur TF1. Il termine avec le brassard : que demander de plus ? » « J’étais choqué, enchérissait Eduardo Camavinga, toujours sur TF1. Un renard des surfaces ! Il a fait un très bon match en défense centrale. »

Deschamps acte son positionnement

Comme un poisson dans l’eau aux côtés, il faut aussi le dire, d’un Ibrahima Konaté si serein et taillé pour le costume de patron. Alors qu’il reste deux rassemblements avant l’annonce du groupe qui tentera de conquérir l’Euro en Allemagne, voilà une performance qui va donner quelques nœuds au cerveau à Didier Deschamps. Car Benjamin Pavard est désormais un défenseur central en équipe de France, ça ne peut plus être une question. « Qu’il ait marqué ses deux buts, ce n’est pas le registre où je l’attends, recadrait le sélectionneur sur TF1, alors que Benji avait déjà enlevé une épine de son pied avec un golazo en Irlande en mars dernier. Il a été solide défensivement. Même si, les matchs précédents, il venait pour jouer latéral, je ne vais pas insister à partir du moment où il est mal à l’aise. Mais dans l’axe, il y a beaucoup de monde ! Je ne lui enlève pas ce qu’il a fait ce soir. Il a du mérite. J’aurai à choisir. »

Alors comment faire ? Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Castello Lukeba, Jean-Clair Todibo, William Saliba, en plus d’Axel Disasi, Jules Koundé, Mohamed Simakan… Le vivier français à ce poste est pléthorique. La prochaine liste de novembre apportera un premier lot de réponses. Et même si ce n’est pas l’opposition prévue le mois prochain (Gibraltar et Grèce) qui pourra réellement challenger les capacités de Pavard à ce poste en équipe de France sur la durée. « Je n’avais pas de pression, explique encore Pavard. Ce sont plutôt les journalistes qui veulent me mettre la pression. J’étais sûr de moi. Depuis que je suis à l’Inter, j’enchaîne les bonnes performances. À ce poste, je me sens hyper bien, et ça s’est ressenti. J’espère que j’aurai d’autres opportunités. » Au bout de sa 52e cape, avec, au compteur, un but de légende, un doublé chez lui et un débat constant sur la crédibilité de sa présence dans ce groupe, Pavard vient donc de prolonger son séjour en bleu pour un moment. Et avec, peut-être, un statut tout autre.

