Pronostic Pérou Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

L’Argentine fait le job face au Pérou

En 2018, le Pérou avait accroché sa place au Mondial russe lors des barrages avant de faire sortir dès la phase de groupe de la Coupe du Monde. En terminant 5e des derniers éliminatoires, los Incas ont de nouveau dû passer par les barrages où ils se sont cette fois inclinés face à l’Australie. Pour lancer cette nouvelle édition de ce mini-championnat entre équipes sud-américaines, le Pérou souffre puisqu’après avoir obtenu un nul chez un Paraguay en difficultés (0-0), il vient d’encaisser deux revers à domicile contre le Brésil (0-1) le mois dernier et au Chili (2-0) la semaine passée. Après 3 rencontres, les Péruvioens n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets et affrontent ce mardi la meilleure défense des éliminatoires, l’Argentine. Avec ses 39 printemps, Guerrero est toujours l’avant-centre de cette équipe, ce qui montre le manque de renouvellement de cette génération, toujours dépendante de ses vieilles gloires.

En face, l’Argentine tourne à plein régime depuis son titre mondial obtenu au Qatar. Les hommes de Scaloni sont impeccables depuis leur sacre puisqu’ils ont signé 7 succès en autant de rencontres sans encaisser le moindre but. Dans le cadre du début des éliminatoires pour le Mondial 2026 la semaine passée, l’Argentine avait pris le dessus sur l’Equateur (1-0) sur un coup-franc de Messi avant de facilement s’imposer en altitude face à la Bolivie (0-3). La semaine passée, l’Argentine a poursuivi sa dynamique contre le Paraguay (1-0) grâce à un but rapide d’Otamendi et toujours une belle solidité. Avec 9 points pris, la sélection albiceleste a pris les commandes des éliminatoires et espère poursuivre sur sa lancée face au Pérou. Avec les Messi, Alvarez, Martinez, Gonzalez, Mac Allister ou Fernandez, l’Argentine possède le talent nécessaire pour atteindre cet objectif. Face à une équipe du Pérou inoffensive ou presque, l’Albiceleste ne devrait pas trop trembler.

