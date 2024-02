Gerard Deulofeu : « il y a une possibilité pour que je ne rejoue plus au football »

Le genre de news qui fout le cafard.

Plus apparu sur un terrain depuis le 22 janvier 2023, l’ancien espoir de la Masia, Gerard Deulofeu, a témoigné de sa situation actuelle dans un live Twitch de l’émission espagnole Jijantes FC. Blessé au genou, comme à de nombreuses reprises dans sa carrière, celui qui a débuté avec le Barca à 17 ans sous les ordres de Pep Guardiola, ne voit pas vraiment le bout du tunnel. « Cela fait longtemps que je ne peux plus faire ce que j’aime, raconte-t-il. Cela fait plus d’un an que je suis absent des terrains, c’était très compliqué, mais heureusement j’ai pu faire un grand changement sur le plan personnel. » Mieux dans sa tête et « devenu un passionné de santé », il s’aide de ses proches pour tenir le coup : « Je suis heureux de mon changement, de ceux qui ont été à mes côtés et de ce que j’ai créé dans ma vie. Cela me sauve, car quand on n’a pas une vie organisée sur le plan personnel, après un coup aussi dur, avec autant d’opérations à la jambe… je serais probablement tombé dans la dépression ».

📺 DIRECTO @JijantesFC@gerardeulofeu: "Es un auténtico calvario. Llevo meses sabiendo que hay la posibilidad que no vuelva a jugar a fútbol." ⚔️ 🔗 https://t.co/OGW0AKBuBT pic.twitter.com/JBE6bqXnKt — Jijantes FC (@JijantesFC) February 20, 2024

L’international aux quatre sélections avec la Roja (un but), ne semble ainsi pas désespéré face à cette situation, qu’il sait pourtant très compliquée. Contractuellement limité dans ses propos, Deulofeu témoigne de son chemin de croix depuis 2020. « J’ai eu une blessure en 2020. Mon genou a été très traumatisé mais j’ai réussi à récupérer, se remémore-t-il, fataliste. J’ai ensuite subi une autre blessure, une troisième fois, et il y a eu des complications ». Tout ce qu’il peut dire, c’est qu’il ne baisse pas les bras, malgré une situation extrême, qui le fait parfois envisager la retraite à seulement 29 ans : « C’est un véritable calvaire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui m’arrive. Cela fait des mois que je sais qu’il existe une possibilité pour que je ne rejoue plus au football. Mais j’essaie en tout cas. »

Encore un jeune crack du Barca à l’histoire cabossée…

Battue par l'Udinese, la Juventus ouvre un boulevard à l'Inter