Bojan Krkić annonce sa retraite

La fin de l’ère d’El Noi de Linyola.

À la fin des années 2000, Bojan Krkić était décrit comme le nouveau Messi. L’un des plus grands espoirs de la Masia a annoncé aujourd’hui, au Camp Nou, sa retraite du monde du football pro (même si Gerard Piqué avait déjà annoncé l’info), seize ans après son premier match sous les couleurs du FC Barcelone. Celui qui, lancé en professionnel avec l’équipe A du Barça par Frank Rijkaard à 17 ans et 19 jours, n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui, laissera ce patronyme imprononçable, mais aussi le souvenir d’un joueur hors pair qui aura été fragilisé par la pression mise sur ses épaules. Bojan a disputé 430 matchs durant toute sa carrière, inscrit 83 buts et a, à l’époque, multiplié les records de précocité (plus jeune buteur de l’histoire du Barça en Liga, plus jeune joueur à participer à un match de Ligue des champions avec les Blaugrana, deuxième buteur le plus jeune de l’histoire de la C1 ou encore plus jeune capitaine du FCB). Élu révélation de la Liga en 2007-2008, artisan – à son échelle – du sextuplé historique du Més que en 2009, trois fois vainqueur de la Liga, il a également remporté le championnat des Pays-Bas avec l’Ajax, l’un des nombreux clubs qu’il a connus (également la Roma, le Milan, Stoke City, le Deportivo Alavés, Mayence, l’Impact de Montréal et le Vissel Kobe pour finir).

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️ 😢 Bojan Krkic announces his retirement. "I'm here today to communicate that I'm putting an end to my career." 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+ 🖥 https://t.co/y4T6zDr7Hl pic.twitter.com/sXu0Z0cweW — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 23, 2023

Il est revenu brièvement sur sa carrière et a notamment évoqué l’importance de Rijkaard dans son parcours : « Sans Frank Rijkaard, qui a fait le pari d’un jeune de 17 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. » Tout en expliquant les angoisses qui ont jalonné son parcours professionnel : « J’ai appris à surmonter de nombreuses peurs que nous nous créons nous-mêmes, les situations que j’ai dû surmonter parce qu’elles font partie du chemin. » Il a également admis : « Ces années au Barça ont été un privilège, […] je retiens ce que j’ai fait et ce qu’il m’a fallu pour le faire, pas ce que je n’ai pas pu faire. Le but refusé contre l’Inter en demi-finales de 2010 ? J’ai accepté le fait que ce but contre l’Inter n’a pas été validé, tout comme j’ai accepté la grave blessure que j’ai subie à Stoke. Je ne me suis jamais plaint. Si ce but avait été validé, peut-être que mon histoire aurait été différente, je ne sais pas laquelle, mais j’aime l’histoire que j’ai eue. »

Bojan pourrait toutefois bien rejouer au football une dernière fois avant de faire ses adieux définitifs au football, comme il l’a indiqué : « L’idée est de prendre ma retraite lors d’un match de l’équipe nationale catalane. J’ai déjà parlé à Gerard López, l’entraîneur, et la Fédération catalane cherche des dates pour le début du mois de juin. » Son après-carrière pourrait bien se dérouler dans le club qui l’a vu grandir puisqu’il a lui même évoqué cette idée : « Ces dernières années, j’ai suivi une formation en gestion sportive. J’ai eu beaucoup d’expériences au-delà du football, je suis prêt à faire partie d’un club, dans la gestion sportive ou dans la gestion humaine des joueurs. Le Barça est une famille, […] je serais très heureux de pouvoir aider le club à devenir plus grand, ce serait pour moi une grande fierté et un honneur. » Joan Laporta, président du FC Barcelone, lui a laissé toutes les portes ouvertes : « Le Barça est ta maison, à bientôt, et j’espère que nous pourrons redonner au club sa splendeur avec ta collaboration. »

« Au fond je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu’on veut, c’est être à la maison » : Orelsan Krkić.

