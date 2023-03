Comment Gerard Piqué a-t-il pu dire une chose pareille ?

Pas piqué des hannetons.

Gerard Piqué a très clairement vendu la mèche concernant la suite de la carrière de son ancien coéquipier au Barça, Bojan Krkić (32 ans). « Bojan va prendre sa retraite, il l’annoncera ce jeudi, au Camp Nou », révèle alors le jeune retraité, en plein live sur la chaîne Twitch de la Kings League, ligue de football à 7 qu’il a créée, se rendant de suite compte de son erreur. En effet, l’homme de 32 ans n’a jamais évoqué une possible retraite.

BOJAN KRKIĆ SE RETIRA DEL FÚTBOL El leak de Gerard 👀 Te esperamos en la @KingsLeague @BoKrkic #KingsLeague #AfterKings11 pic.twitter.com/ClUqajgweo — Universo Kings League (@UniversoKingsL) March 20, 2023

Bojan était promis à un grand avenir lors ses débuts professionnels en 2005. Cependant, celui qui refusera de participer à l’Euro 2008 avec l’Espagne à cause de ses problèmes d’anxiété, ne confirmera jamais les espoirs fixés en lui. Il partage avec Piqué quelques années de formation à la Masia avant d’évoluer en professionnel avec lui entre 2008 et 2011. L’attaquant inscrit 41 buts en 163 matchs sous les couleurs blaugrana. Il part ensuite en 2011 à l’AS Roma, puis à l’AC Milan la saison suivante. Il revient à Barcelone en 2013 par qui il est prêté à l’Ajax Amsterdam et disparaît progressivement du football mondial. Il disputera sa supposée dernière saison au Vissel Kobe, au Japon.

Mine de rien, la vraie information est qu’il n’avait pas encore raccroché.

