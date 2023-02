Espoir déchu.

Bojan Krkić, formé à la Masia, avait nourri beaucoup d’espoirs à ses débuts au Barça en 2007, sans jamais confirmer son potentiel au plus haut niveau. Passé brièvement par la Roma, l’AC Milan puis l’Ajax, il avait terminé à Stoke City, entre 2015 et 2019, avant des passages à Mayence, Alavés, et l’Impact de Montréal. Aujourd’hui coéquipier d’Andrés Iniesta au Vissel Kobe, Bojan était invité à s’exprimer dans le cadre du Sports Tomorrow Congress, organisé par le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 32 ans est revenu, dans des propos rapportés par Marca, sur les difficultés rencontrées à son arrivée chez les pros. À l’été 2008, il avait notamment pris une grosse décision en refusant de participer à l’Euro avec la sélection espagnole. « J’étais très clair sur le fait que je ne pouvais pas y aller. Je vivais une période d’anxiété. La veille de la convocation, j’ai parlé avec Luis Aragonés, l’entraîneur, et je lui ai expliqué la situation. »

Let’s look back on one of our favorite Bojan Krkić memories at Vissel Kobe with this goal against Urawa Reds. 💯⚽️ pic.twitter.com/lPGnIPIFbg

— J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) December 28, 2022