En tournée en Asie, le Barça l'emporte sur la pelouse du Vissel Kobe

Vissel Kobe 1-3 FC Barcelone

Buts : Miyashiro (43e) pour le Vissel Kobe // E. García (33e), Bardghji (78e) & D. Fernández (88e) pour le Barça

Pour la première rencontre de sa petite virée en Asie – et le premier amical de sa présaison – qui le fera ensuite passer par la Corée du Sud, le Barça s’est offert une victoire sur le pré du Vissel Kobe, au Japon. Un succès (1-3) qui s’est dessiné tard, puisqu’à un quart d’heure du terme, le score était encore d’un but partout.

Marcus Rashford 14 pic.twitter.com/TBSd4sCGt9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2025

Côté recrues, Marcus Rashford a joué une demi-heure, le portier Joan García a disputé toute la première période (encaissant le but Taisei Miyashiro) et Roony Bardghji (19 ans, arrivé en provenance du FC Copenhague) s’est distingué avec un but. Le troisième pion a été inscrit par Pedro « Dro » Fernández, 17 ans.

Né en 2008… Oui, le temps file.

Oui, Andrés Iniesta était surcoté