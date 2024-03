Richarlison fond en larmes au moment d’évoquer sa dépression

Un mal bien trop ignoré.

Ce n’est un secret pour personne, Richarlison a traversé 2023 comme un fantôme et sa bonne Coupe du monde n’a jamais eu de lendemain. Cette année 2024 est toutefois différente pour l’attaquant de Tottenham, revenu à un niveau plus décent. Dans une interview diffusée par ESPN, le Brésilien est revenu sur sa dépression, et tout le mal qu’elle lui a fait. « Aller voir mon père, qui a poursuivi ce rêve avec moi pendant des années, et lui dire ‘Papa, j’ai envie d’abandonner’, c’est juste fou. Je venais de jouer une Coupe du monde. Et j’avais l’impression d’avoir atteint mes limites », a-t-il confié, les larmes aux yeux.

Richarlison opens up about his depression after the 2022 World Cup and how therapy helped him ❤️ pic.twitter.com/YdAwSULrYp — ESPN UK (@ESPNUK) March 27, 2024

Au-delà du sportif, il a également mal vécu la séparation avec son agent de toujours, sur fond d’histoires d’argent. De quoi le pousser à broyer du noir : « Je ne vais pas vous parler de suicide, mais… j’étais en dépression », prévient-il, même s’il admet que « même sur Google, je ne cherchais que des trucs comme ça, au sujet de la mort ». Finalement, il a su s’en sortir grâce à une aide extérieure. « Je pense que le psychologue m’a sauvé. Il m’a sauvé la vie ». Fort de cette expérience, il conseille désormais à quiconque ayant des problèmes psychologiques d’aller se faire aider, malgré le tabou qui règne sur le sujet : « Même dans ma famille j’ai des gens qui pensent que si quelqu’un va voir un psychologue, c’est qu’il est fou. Mais j’ai essayé et j’ai juste trouvé ça merveilleux. C’est juste la plus belle découverte que j’ai faite dans ma vie ».

Sa meilleure passe décisive.

Richarlison : « Voir un psychologue m’a sauvé la vie »