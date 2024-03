Richarlison : « Voir un psychologue m’a sauvé la vie »

Le pigeon est devenu phénix.

Sous ses airs de bad boy, Richarlison est passé par des moments extrêmement compliqués ces derniers mois. En proie à de sérieux problèmes psychologiques, l’attaquant brésilien, également victime de nombreuses critiques sur son niveau de jeu, avait été suivi par un spécialiste. Depuis décembre dernier, il empile de nouveau les buts (9 en Premier League) avec Tottenham et retrouve le sourire. En marge du rassemblement de son équipe nationale, celui qui avait vu son temps de jeu également baisser depuis la Coupe du monde a avoué être « l’homme le plus heureux du monde ».

Après avoir alerté sur son état mental dans la presse brésilienne, Richarlison a eu la bonne surprise de voir un psychologue garnir le staff de la Seleção. « C’est la première fois que je vois un psychologue ici, c’était donc important », s’est-il félicité en conférence de presse. L’attaquant veut profiter de son statut pour dire « aux gens de chercher de l’aide parce que c’est utile » et continuer le travail de prévention dans le football : « Je peux en parler parce que ça m’a sauvé la vie du jour au lendemain quand j’étais au plus bas. C’est très important pour l’équipe d’avoir un psychologue pour aider les joueurs. Nous sommes les seuls à savoir à quel point nous sommes sous pression, sur et en dehors du terrain. J’ai moi-même plus souffert en dehors. »

On veut revoir le Richarlison insupportable qui enlève son maillot à chaque but et chambre ses adversaires, désormais.

