Sur les jantes, Richarlison avoue avoir besoin de « s’arrêter une seconde »

Richarlison ne gardera pas l’année 2023 dans son cœur.

Au cours d’une interview accordée à ESPN Brazil, l’attaquant de Tottenham est revenu sur les raisons de sa non-convocation avec la sélection nationale, conscient de sa mauvaise passe actuelle et expliquant qu’il allait bientôt passer sur le billard. « Bien sûr que je suis triste de ne pas être sélectionné, mais je comprends Diniz. Si j’étais à sa place, je ne me serais pas convoqué non plus », s’est-il exprimé avant de rentrer concéder qu’il avait besoin de lever le pied : « Bien sûr, j’espérais (être sélectionné, ndlr) mais je sentais déjà qu’il était temps de me reposer. »

Mal en point au niveau mental en septembre et pas au mieux sportivement depuis début de saison (15 matchs, deux buts, trois passes TTC), le Brésilien va désormais devoir se mettre au repos forcé, alors qu’il a déjà évoqué le sujet avec ses médecins. « Les derniers mois n’ont pas été simples pour moi. J’ai eu des problèmes de santé. J’ai déjà parlé aux médecins et je vais bientôt subir une opération du pubis, a concédé l’ancien joueur d’Everton, fataliste sur la situation. Je pense qu’il est temps de se reposer, de s’arrêter une seconde. Nous verrons dans les prochains jours, et je ferai bientôt ce qui est le mieux pour moi. »

Un peu de repos et un retour en 2024 pour relancer la machine ?