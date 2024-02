Richarlison, le pigeon roucoule de nouveau

L'acte 1 de Richarlison à Tottenham s'était terminé avec un but en Premier League. L'acte 2 semblait partir sur les mêmes bases sauf que le Brésilien a décidé de se reprendre en main et de retrouver le chemin des filets. Nouvelle preuve avec ce doublé inscrit contre son ex Everton (2-2). Harry Kane, who ?

Richarlison a beau avoir un tatouage à son effigie dans le dos, il n’en reste pas moins un homme respectueux. Alors lorsqu’il a envoyé une chiche dans la lucarne de Jordan Pickford, le Brésilien a préféré se cacher le visage que de célébrer son doublé à Goodison Park devant des supporters d’Everton qui l’ont aimé pendant 4 saisons. Et si l’on peut regretter cette manie des joueurs à ne pas célébrer un but face à leur ancien club, on ne peut pas en vouloir à Richarlison qui n’avait peut-être plus de célébrations en stock, lui qui vient de planter 9 buts sur ses 8 derniers matchs de Premier League. Alors qu’avant ça, il n’en avait inscrit que 2 sur ses 29 premières rencontres de championnat avec les Spurs.

« Je vais retourner en Angleterre et demander de l’aide psychologique »

Et si finalement ce recrutement de 58 millions d’euros était une belle affaire ? L’idée même de poser la question semblait inimaginable l’été dernier après une première saison de Richarlison terminée avec un petit but en Premier League en 27 apparitions et un doublé face à l’OM en Ligue des champions. Et ce n’est pas son entraîneur d’alors, Antonio Conte, qui allait prendre la défense de son ancien joueur avec qui les relations semblaient compliquées : « J’ai regardé l’interview de Richarlison. Il ne m’a pas critiqué, il a dit « ma saison est de la merde », il a raison, sa saison n’est pas bonne. Il a marqué zéro but en championnat. Il est très honnête de dire que sa saison n’est pas bonne ». Pas vraiment de quoi aider l’attaquant qui avait pourtant prouvé pendant le Mondial Qatari qu’il savait marquer des buts en claquant un doublé dont un magnifique ciseau acrobatique – élu but du tournoi – face à la Serbie. Aperçu en train de fondre en larmes sur le banc du Brésil après une mauvaise prestation en septembre dernier, Richarlison s’était confié à O Globo sur sa mauvaise passe : « Je traverse une période compliquée en dehors du terrain. La tempête a commencé il y a cinq mois. C’est passé, désormais tout va bien à la maison. Les gens qui n’avaient d’yeux que pour mon argent se sont éloignés de moi. Maintenant, les choses vont commencer à s’arranger, et je suis sûr que je vais revenir en forme à Tottenham. Je vais retourner en Angleterre et demander de l’aide psychologique, à un psychologue, pour travailler sur mon esprit. C’est tout, pour revenir plus fort. » Après les paroles, les actes donc.

Quand Son n’est pas là, Richarlison danse

Ce retour en forme de Richarlison est une bénédiction pour Tottenham qui doit faire sans Son Heung-Min parti à la Coupe d’Asie et pour son coach Ange Postecoglou qui avait soutenu son attaquant après ses déclas sur son mal-être : « Quels que soient les besoins de Richarlison, nous l’aiderons à atteindre l’espace qu’il souhaite atteindre. Il l’a dit car il était très ému après le match et nous lui apporterons le soutien dont il a besoin. » Avant la folle série du Brésilien, Tottenham restait sur un nul et cinq défaites en Premier League. Puis il y a eu ces 9 buts en 8 matchs pour un bilan de 5 victoires, 1 défaite et 2 nuls dont celui de ce samedi face à Everton. Résultat, Tottenham peut continuer de croire au Top 4 en fin de saison. Même si pour cela il va falloir arrêter de prendre des buts dans le temps additionnel comme cela a encore été le cas face aux Toffees. Depuis le début de saison, les Spurs ont encaissé 8 buts après la 90e minute. Déjà un record pour le club londonien. Heureusement, Richarlison compte bien continuer de faire trembler les filets. Et la prochaine fois, il n’hésitera pas à célébrer son pion. En enlevant son maillot pour exhiber son tatouage ?

