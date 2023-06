Richarlison dévoile le club de ses rêves

Rêver plus grand.

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant le match amical du Brésil face à la Guinée, l’attaquant de Tottenham Richarlison a confié qu’il se verrait bien du côté de Madrid : « Un transfert au Real Madrid ? Tous les joueurs veulent porter le maillot du Real Madrid, c’est le plus grand club du monde. Mais j’ai un club, un contrat, je dois prouver pourquoi ils m’ont acheté à un prix élevé (près de 70 millions d’euros). Mais tout joueur rêve de jouer pour le Real Madrid », a-t-il répondu à une question sur des rumeurs l’envoyant dans la capitale espagnole. L’ancien joueur de Watford et Everton sait qu’il y a une place à prendre depuis le départ de Karim Benzema vers l’Arabie saoudite.

🗣️ « Every player would like to wear the Real Madrid jersey… »

Tottenham’s Richarlison admits that it’s his ‘dream’ to play for ‘the biggest club in the world’ in the future 🇧🇷😯 pic.twitter.com/5ww6HWZKe2

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 15, 2023