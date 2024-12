Le président du Havre Jean-Michel Roussier réagit à l’interdiction de stade d’un supporter de six ans

Il va rater Le Havre-Strasbourg et Le Havre-Lens, ça sent le roussier.

Jean-Michel Roussier a réagi à l’interdiction de stade prononcée à l’encontre d’un enfant de 6 ans, qui a jeté un gobelet en carton et des boulettes de papier lors de Le Havre-Montpellier, accompagné par son tonton. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi soir, le président du Havre a justifié la sanction prononcée contre le bambin par son club, à savoir une interdiction commerciale de stade. « Ça coûte cher. Quatre gobelets, c’est 4 000 balles, minimum. C’est un minimum, et il faudrait voir ça avec la commission de discipline pour l’avenir. C’est tout, parce qu’eux ne font pas la différence avec l’âge. Qu’il ait 6 ans ou 60 ans, c’est le même tarif. » Mais pas la même chose dans le gobelet.

« Elle est on ne peut plus légitime, cette interdiction, que les choses soient très claires, a poursuivi le HACman. À partir du moment où c’est dans le rapport, ça va en commission de discipline. »

🔴 Jean-Michel Roussier justifie le choix d'interdire de stade un enfant de 6 ans : 🗣 "En commission, le tarif minimum d'un jet de gobelet c'est 1000€. La petite plaisanterie nous aurait coûté 4000€. Le club a donc prononcé cette interdiction, pour lui et son accompagnant." pic.twitter.com/1MsGDE1hpV — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 3, 2024

Le foot français ? « Tout part un peu en couilles »

Le président du Havre a également vitupéré sur la LFP, contre laquelle il s’insurge, et l’état du football français : « Tout ça prend une très mauvaise tournure. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire maintenant, ça fait un an et demi que je le dis ! Je constate que Vincent a été réélu avec 85% des voix, donc qu’ils sont satisfaits de ce mode de gouvernance. […] Tout part un peu en couilles. »

Si 4 gobelets = 4 000 balles, combien de litres de soda peut-on boire avec un budget de 10 000 balles ?

Au Havre, un supporter de 6 ans interdit de stade pour plusieurs matchs