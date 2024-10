Ben White sur son rapport au football : « Je ne regarde pas de matchs pour le plaisir »

Gareth Bale n’est pas seul.

Peut-on être un joueur de haut niveau et ne pas aimer regarder lee football ? Ben White répond par l’affirmative. Dans un entretien pour Amazon Prime, le latéral droit d’Arsenal admet ne pas pas être un fervent adepte des matchs dans le canapé. « Je ne regarde pas de match pour le plaisir, confesse-t-il auprès de Ben Foster, ancien gardien passé par Manchester United et Watford. Est-ce que je déteste le football ? Non, bien sûr que non. Mais il est évident que je n’en regarde pas. Certains de mes propos ont suscité beaucoup d’agitation. »

Si le déserteur des Three Lions n’est pas friand des soirées Ligue des champions, il conçoit tout de même en consommer dans un simple cadre professionnel. « Je ne pense pas que ce soit si important que je n’aime pas regarder les matchs. Bien sûr, je dois m’entraîner, regarder des vidéos, il faut regarder chaque jour…. Mais quand je rentre à la maison, j’ai envie d’oublier tout ça. Je ne veux pas parler de football quand je rentre à la maison, mes parents ne m’en parlent pas. »

Le droit à la déconnexion.

