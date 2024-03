Bientôt la fin du tirage au sort classique en Ligue des champions ?

Fini les petites boules chaudes ?

La révolution continue pour la Ligue des champions et l’UEFA. En effet, un nouveau changement d’envergure a été relayé aujourd’hui du côté d’ESPN, avec l’arrivée d’un ordinateur et d’un logiciel lors du tirage au sort du premier tour. Avec plus d’équipes et donc plus de matchs, le tirage au sort new look serait interminable (plus de 4h et 900 boules), alors l’UEFA aurait décidé d’utiliser un logiciel, sous la houlette du cabinet EY (Ernst and Young) assurant la sécurité et l’équité de ce tirage. Si RMC Sport confirme qu’une cérémonie aura toujours lieu, malgré une utilité et des prérogatives réduites pour les animateurs de l’événement, on devrait désormais connaître quasi immédiatement les adversaires d’une équipe, aussitôt son nom tiré d’un chapeau, grâce au logiciel, se chargeant des calculs, probabilités et autre casse-tête calendaires et organisationnels.

Selon des informations partagées par l’Independent, la nouvelle formule aurait pu être agrémentée d’un nouveau changement lors des huitièmes de finale. En effet, il semblerait que l’UEFA ait réfléchi, avec les présidents de clubs, à un système ressemblant à une draft, avec une petite nuance, puisque les clubs auraient pu drafter leurs adversaires. En fonction de leur place dans la première phase de la compétition, les équipes auraient pu choisir quel club elles souhaitaient affronter au tour suivant.

Étrange idée tout de même…

