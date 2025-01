Sergio Ramos aurait trouvé un nouveau club

Pôle Emploi l’a enfin rattrapé.

Sans club depuis juillet dernier, Sergio Ramos pourrait bientôt retrouver un job ! Une destination bien sexy, bien exotique l’attendrait : le Mexique ! Selon l’émission El Chiringuito, le défenseur de 38 ans devrait prochainement signer un contrat en faveur des Rayados de Monterrey.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 🇲🇽 SERGIO RAMOS se va a MÉXICO. 📝 A falta de pequeños detalles, será jugador de @Rayados. 👕 Atención, quiere llevar el número 93. ℹ️ @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/6iEHy4tE2a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 30, 2025

Il rêvait d’affronter Gignac!

Martín Demichelis, l’actuel entraîneur de l’équipe, n’a pas voulu trop en dire en conférence de presse : « Je n’aime pas parler d’hypothèses, mais ce serait un honneur de l’avoir. Je sais que l’institution travaille dur pour intégrer un joueur de plus, nous devons nous renforcer en défense avec un grand joueur qui peut nous aider, j’espère que ce sera le cas. Ce serait un honneur pour tout le monde. »

Personne n’est dupe : le deal serait déjà quasiment bouclé et Ramos aurait même choisi son numéro, selon les médias espagnols. Il aurait choisi de troquer son légendaire numéro 4 contre le numéro… 93. Un hommage à la Seine-Saint-Denis, à Bakary Sako et au FC 93 ? Malheureusement non, ce serait plutôt un hommage à son but à la 90e+3 face à l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue des champions pour emmener le Real Madrid vers la Decima.

Désolé pour les Colchoneros.

