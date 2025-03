Sergio Ramos ouvre son compteur de buts au Mexique

Sergio Tacos.

Sergio Ramos a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs au Mexique. Depuis son arrivée au début du mois de février au Rayados de Monterrey, l’Espagnol n’a disputé que deux petits matchs. Pourtant, cela lui a suffi pour ouvrir son compteur. En effet, le défenseur qui a le plus marqué de l’histoire de la Ligue des champions n’a visiblement pas perdu son sens du but.

Lors de la victoire de son équipe face à Santos Laguna (4-2) dans la nuit de ce lundi 3 mars, l’ancien capitaine du Real Madrid a marqué le deuxième but de son équipe à la 57e minute d’une tête plongeante pleine de détermination. Le numéro 93 a participé à la quatrième victoire de son club cette saison en Liga MX. S’il parvient à se maintenir en forme, le champion du monde 2010 pourrait être une vraie plus-value sportive pour le club mexicain.

🚨🇪🇸 EL PRIMER GOL DE SERGIO RAMOS EN LA LIGA MX CON RAYADOS DE MONTERREY! 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/iK6DKYoIZy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 3, 2025

Le grantatakan de Monterrey.

