Sergio Ramos signe au Mexique

Alors que Marcelo a pris sa retraite et que Cristiano Ronaldo s’autoproclame meilleur joueur de l’histoire, avec un brin de paranoïa qui le caractérise, un autre pilier du grand Real Madrid des années 2010 se retrouve plus proche de la fin que du début. Sans club depuis juillet dernier, Sergio Ramos aurait pu décider d’abandonner définitivement et de retrouver son meilleur ennemi Gérard Piqué dans tous les projets aussi révolutionnaires que fumeux autour du ballon, mais il a décidé de rejoindre un nouveau club, le CF Monterrey, au Mexique.

Le défenseur central qui fêtera ses 39 ans en mars prochain s’est engagé, ce jeudi, avec le dixième du championnat de clausura. Son contrat d’un an comprend une année supplémentaire en option et lui permet de toucher quatre millions d’euros, sans compter les nombreux bonus. À Monterrey, il va retrouver les Espagnols Óliver Torres et Sergio Canales, ainsi que son ancien coéquipier à Séville Lucas Ocampos.

Sergio Ramos a décidé de porter le 93, parce que c’est bien connu que le 9-3 influence le monde.

