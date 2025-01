Loïs Diony mis à pied provisoirement pour cause de paris sportifs

Une mise à pied pour un footballeur, quel comble.

Sous contrat dans le Maine-et-Loire jusqu’en juin 2025, l’attaquant du SCO d’Angers Loïs Diony a été mis a pied provisoirement par son club. La raison ? Il aurait parié sur un match des Angevins auquel il participait.

Une mise à pied en guise de conclusion ?

Le club scoïste, depuis monté en Ligue 1, a partagé un maigre communiqué : « La direction d’Angers SCO informe avoir reçu ce jour M. Loïs Diony, à qui une notification officielle a été remise. Le joueur fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et sera convoqué prochainement pour un échange avec la direction du club. Aucune autre communication ne sera faite à ce sujet. »

L’Équipe rapporte plus de détails sur cette histoire. Diony aurait parié sur le match de Ligue 2 contre le Paris FC fin avril 2024. Il aurait pronostiqué une victoire ou un nul des siens. Résultat du match : 3-1 pour le club de la capitale… S’il n’a rien empoché ce jour-là, il a gagné depuis un passage devant une commission de la LFP le 5 février afin de juger la situation. Chez les Noir et Blanc depuis 2020, l’attaquant de 32 ans n’a disputé que 20 minutes contre Lens pour la première journée de Ligue 1 et évolue depuis avec la réserve.

Encore un type qui avait un poster de Karabatic dans sa chambre.

