En Pologne, un transfert réglé en cryptomonnaie

Un peu has-been non ?

Le RKS Raków Częstochowa vient de découvrir les cryptos. Le club polonais s’offre Ibrahima Seck en provenance de l’US Gorée et le signe jusqu’en 2028, avec une option d’un an en bonus. Un transfert classique en apparence, sauf que la vraie info est ailleurs : l’opération aurait été réglée en cryptomonnaie via Zondacrypto Pay, sponsor polonais du club. Bienvenue en 2017.

❗ Ibrahima Seck nowym piłkarzem Rakowa! 🔥 ✍️ https://t.co/fusGAZO2vp Transfer jako pierwszy w Polsce został zrealizowany w kryptowalutach 💸 🤝 @zondacryptopl #SECK2028 pic.twitter.com/XKv8xm89Of — Raków Częstochowa (@Rakow1921) January 29, 2025

Sur le terrain, Seck a brillé avec les U20 du Sénégal, soulevant la CAN et disputant un Mondial. Un début de CV qui lui a ouvert les portes de la sélection A pour les qualifs de la CAN, même s’il attend toujours sa première cape.

Pendant ce temps, Zondacrypto Pay continue son expansion. Dans son portfolio de sponsor : on compte donc Raków deuxième de ligue polonaise, mais aussi la Juventus où ils apparaissent sur le maillot et aussi sur les liquettes du Monaco Basket.

La crypto-polonaise tisse sa toile.

