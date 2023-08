Pronostic Rakow Copenhague : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Copenhague résiste à Rakow

Le Rakow Czestochowa est un club polonais qui vient de remporter pour la 1ère fois de son histoire le titre de champion. Les Métallurgistes ont notamment dominé des formations comme le Lech Poznan ou le Legia Varsovie. Les hommes forts de cet excellent parcours Ivi Lopez ou Bartosz Nowak ont poursuivi l’aventure avec le club. Obligé de reprendre très tôt, le club polonais a déjà passé trois tours lors des barrages de la Ligue des Champions en sortant notamment les estoniens de Flora (4-0 en cumulé), les Azéris de Qarabag (4-3) et le club chypriote d’Aris (3-1). De plus, Rakow a repris le championnat où il affiche un bilan mitigé avec 2 victoires, un nul et un revers. A noter également que les Métallurgistes se sont inclinés face au Légia en SuperCoupe de Pologne.

En face, Copenhague est une formation plus coutumière de la Ligue des Champions puisqu’elle était notamment déjà présente en phase de poule l’an passé. Tombé dans un groupe relevé avec City, Dortmund et le FC Séville, le club danois avait pu prendre 3 points (3 nuls, 3 défaites). Sur le plan national, Copenhague a remporté un nouveau championnat en dominant notamment Nordsjaelland. Pour son entrée en lice dans ces barrages de C1, la formation danoise a tout d’abord facilement dominé les islandais de Breidablik (8-3) avant de connaître un tour suivant plus compliqué face au Sparta Prague. En effet, après avoir signé un nul sur son terrain, Copenhague nous a offert un match fou à Prague puisque les 2 équipes ont fini à égalité (3-3) à la fin des prolongations. Précis dans les tirs aux buts, le club danois a décroché sa qualification. Au niveau local, Copenhague a déjà repris sa marche en avant avec 5 succès en autant de journées. Cette équipe est composée d’éléments intéressants comme le Suédois Claesson, l’ancien Bordelais Lerager, l’ancien Rennais Meling, le Norvégien Elyounoussi, ou le Marocain Achouri. En revanche, l’international danois Cornelius est toujours sur le flanc. Bien plus expérimenté que son adversaire, le club danois devrait ramener au moins le nul de Pologne.

