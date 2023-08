Pronostic Copenhague Rakow : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des champions

Copenhague confirme face à Rakow

Copenhague est un club habitué à disputer les compétitions européennes et s’était retrouvé dans un groupe très relevé en Ligue des champions l’an passé face à Manchester City, Dortmund et le FC Séville (3 points pris : 3 nuls et 3 défaites). Champion du Danemark en titre, Copenhague dispute son 3e tour des barrages. Lors des confrontations précédentes, le club danois s’est imposé face à Breidablik (8-3) et contre le Sparta Prague. Lors du match aller en Pologne face à Rakow, les hommes de Neestrup ont réussi une bonne opération en ramenant un succès (0-1) obtenu sur un but contre son camp de Racovitan. Fort de cet avantage, Copenhague compte sur son expérience pour gérer ce match retour. Avec Meling, Claesson, Elyounoussi ou Lerager, le club danois compte plusieurs internationaux dans ses rangs. En championnat, Copenhague reste sur une lourde défaite à domicile contre Silkeborg (3-1) mais reste tout de même coleader de son championnat. La seule bonne nouvelle de ce revers fut le retour de Cornelius, blessé depuis plusieurs semaines.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

La saison passée, Rakow a remporté pour la 1re fois de son histoire le championnat polonais. Les Métallurgistes ont repris très tôt pour participer aux éliminatoires de la Ligue des champions dès le 1er tour. Successivement, le club polonais a pris le dessus sur Flora (4-0), Qarabag (4-3) et Aris (3-1). En revanche, Rakow se retrouve donc en ballottage défavorable à la suite de sa défaite de l’aller (0-1) face à Copenhague. Sur la scène nationale, les Métallurgistes ont commencé doucement, puisqu’ils se sont inclinés lors de la Supercoupe face au Legia et qu’ils affichent un bilan d’1 victoire, 1 nul et 2 défaites en 4 journées de leur championnat. Récemment battu par Piast Gliwice, Rakow s’est repris contre Stal Mielec. Meilleur buteur du club l’an passé, l’Espagnol Lopez est sur le flanc dans ce début de saison et devrait manquer ce match retour. Devant son public, Copenhague devrait confirmer le résultat de l’aller en prenant le dessus sur les Métallurgistes.

► Le pari « Victoire Copenhague » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,72 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 244€ (344€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « score exact : 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 2,75 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 450€ (550€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Copenhague – Rakow :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Copenhague Rakow détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Rakow Copenhague : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des champions