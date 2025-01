Mathys Tel en quête d’un nouveau challenge

Le téléphone sonne.

Si le Bayern a terminé sa campagne de phase de qualification de C1 par une victoire (3-1) face au Slovan Bratislava, l’Allianz Arena a sans doute fait ses adieux à Mathys Tel, titulaire. En fin de rencontre, le Français a consacré plus de temps pour effectuer le tour du stade : accolades avec les supporters, selfies, etc. Après trois matchs consécutifs sans la moindre minute disputée, le joueur de 19 ans et son entourage ont acté l’idée d’un départ, alors qu’il voulait initialement s’imposer en Bavière.

Un départ à contrecœur

La hiérarchie offensive du Bayern Munich a pris le dessus sur sa patience. « Il est absolument important pour un jeune joueur de jouer des matchs, assure Manuel Neuer. Il n’en a pas eu assez de notre part. Si vous regardez les joueurs et la qualité que nous avons devant, ce n’est pas si facile de toujours être utilisé. C’est peut-être la bonne étape pour lui. »

Max Eberl, directeur sportif du club, reconnaît l’intérêt croissant de plusieurs formations selon Kicker : « Il était très rare qu’autant de clubs appellent. » L’OM, Chelsea, Tottenham ou encore Manchester United seraient sur le coup.

Un départ pour un problème de rotation, mais Chelsea a quand même osé.

