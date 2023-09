Cinquième victoire en cinq journées pour l'Inter à Empoli

Empoli 0-1 Inter

But : Dimarco (51e)

Pas si facile que ça.

En déplacement à Empoli, lanterne rouge du classement avec 100% de défaites en championnat cette saison, l’Inter s’est imposée sur la plus courte des marges lors de la cinquième journée de Serie A. Le seul but de la rencontre a été inscrit peu après la mi-temps, Dimarco étant l’auteur d’une somptueuse et lointaine demi-volée déviée à la suite d’un corner mal repoussé. Une réalisation inspirée qui permet au leader italien de poursuivre son sans-faute, avec quatorze pions marqués pour un seul encaissé. Dans ses cages, Sommer a quant à lui pu se reposer.

OH LE BANGER DE DIMARCO !! 😱🔥pic.twitter.com/CONSmGEPu5 — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) September 24, 2023

Supérieurs et dominateurs avec 23 frappes tentées dont 6 cadrées (contre seulement 7 et 1, du côté des locaux) ou encore plus de 60% de possession de balle, les visiteurs auraient pu faire la différence plus tôt. Mais les hommes d’Inzaghi sont tombés sur un bon Berisha, qui a sorti quatre arrêts dans le premier acte. Ismajli a également effectué un sauvetage sur sa ligne pour éviter l’ouverture du score de la tête de Darmian avant même le quart d’heure de jeu, alors que le précieux Thuram a vu son tremblement de filet être refusé en raison d’une position de hors-jeu.

Qui pour les faire tomber ?

Empoli (4-3-1-2) : Berisha – Ebuehi, Ismajli (Walukiewicz, 51e), Luperto, Pezzella – Marin (Fazzini, 69e), Ranocchia (Grassi, 69e), Maleh – Baldanzi – Cambiaghi (Destro, 79e), Shpendi (Cancellieri, 79e). Entraîneur : Andreazzoli.

Inter ( 3-5-2) : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni (De Vrij, 72e) – Darmian, Frattesi (Barella, 71e), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (Augusto, 82e) – Martínez (Arnautovic, 72e), Thuram (Sanchez, 81e). Entraîneur : Inzaghi.

