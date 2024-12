Un joueur de champ termine gardien et élimine un club de LDC en Copa

Oh la belle histoire.

Gérone a du mal en Ligue des champions, certes, mais la jouera plus tard que la Coupe du Roi. Le huitième de Liga s’est fait sortir aux tirs aux buts par Logroñés, club de Segunda B, la quatrième division espagnole. 0-0, une défaite en 32e de finales à cause d’une barre transversale lors du dernier tir au but manqué par l’éternel Cristhian Stuani, 38 ans.

Celui-ci a raté le cadre alors que le gardien n’était autre qu’un … latéral de 19 ans. Pol Arnau est entré dans les cages en prolongations à la place de l’habituel gardien titulaire, sorti sur blessure, alors que les cinq changements avaient été effectués. Aucun but encaissé en prolongations, une belle horizontale sur un pénalty du champion olympique Abel Ruiz.

Héritage

Pol Arnau est le fils du gardien Francesc Arnau, ancien gardien du FC Barcelone et de Málaga dans les années 1990. Il est décédé en 2021 à l’âge de 46 ans, et son fiston lui a rendu un bel hommage à la télé espagnole : « Avant de me mettre dans les buts, je me suis rappelé mon papa. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est clairement grâce à lui, et parce que j’avais un ange qui m’aidait dans le ciel. »

🧤 Pol Arnau, hijo de Francesc Arnau, se ha cargado al @GironaFC deteniendo un penalti siendo ¡lateral derecho! 🕊️ "Me he acordado de mi padre antes de ponerme en portería. Tengo claro que esto ha sido gracias a él y también que tengo a un ángel en el cielo que me ayuda" pic.twitter.com/3vMN8QONcv — El Larguero (@ellarguero) December 5, 2024

Être éliminé comme ça, c’est oui.

