Marcus Thuram, prince de Milan

Leader du classement, quatre succès en quatre journées, douze buts marqués, un seul encaissé… Tout le monde peut sourire à l’Inter, actuellement en grande forme. Tout le monde, sauf peut-être Marko Arnautović. Car si l’Autrichien a inscrit un doublé avec sa sélection il y a quelques jours, il s’est peut-être (déjà) fait une raison en cette fin de semaine. Ce samedi soir, au moment de son entrée en jeu contre Milan à la 64e minute, son équipe mène en effet déjà 2-1 et l’attaquant remplace l’un des grands bonhommes de la soirée. Son nom ? Marcus Thuram, auteur d’une énorme prestation pour son premier derby milanais. Un élément offensif qui forme un duo redoutable avec le capitaine Lautaro Martínez, et qu’il sera bien compliqué de déloger du onze type de l’entraîneur Simone Inzaghi.

Un nouveau renfort, pas un nouveau Lukaku

Il faut dire qu’en l’espace de quatre matchs de Serie A, Thuram n’a pas eu besoin d’Arnautović pour faire oublier Romelu Lukaku et Edin Džeko (partis, respectivement, à la Roma et à Fenerbahçe). Déjà décisif lors de la large victoire contre la Fiorentina (une réalisation, sa première avec son nouveau club, pour l’ouverture du score et une passe décisive à destination de Martínez pour le break) et à Cagliari (assist pour Denzel Dumfries), le Français a fait encore plus fort contre le voisin. Menace constante pendant une grosse heure, l’ancien du Borussia Mönchengladbach (où il était en fin de contrat, cet été) a largement contribué à la raclée administrée à l’ennemi lors de la quatrième journée de Serie A (la cinquième confrontation de suite à l’avantage des Interistes en cette année 2023, une série historique) : à l’origine du premier pion signé Henrikh Mkhitaryan grâce à un numéro dévastateur sur le côté droit (pauvre Malick Thiaw, qui réclame encore une faute…) ponctué d’un centre en retrait pour Federico Dimarco, l’international français a ensuite travaillé le malheureux Thiaw à gauche avant d’envoyer une sacoche trouer les filets de Mike Maignan.

<iframe loading="lazy" title="INTER 5-1 MILAN | HIGHLIGHTS | SERIE A 23/24 ⚫🔵🇬🇧" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/KWeX_ZjJxQQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

2-0 après une grosse demi-heure, le chemin du triomphe était donc tout tracé. De quoi ravir les dizaines de milliers de spectateurs présents à San Siro dont Didier Deschamps et Guy Stéphan, qui accompagnaient le père Lilian. Alors, ce Thuram-là peut-il devenir le Lukaku de la grande époque ? C’est la question qui a plus ou moins été présentée en conférence de presse, devant Inzaghi. Réponse du coach, encore vigilant et peu enclin à s’enflammer : « Le temps nous le dira, mon seul souhait est que nous puissions continuer comme ça et j’ai la chance d’avoir des joueurs préparés. » Son comparse Martinez, lui, se fait très bien à l’absence du Belge et a déjà fait comprendre à l’ex-Guingampais que la page était tournée en refusant d’effectuer la même célébration qu’avec l’imposant Romelu face à la Viola.

Une réussite programmée ?

« J’aurais pu arriver ici il y a deux ans, et l’idée m’est restée en tête. J’ai travaillé pour regagner la confiance de l’Inter qui n’a jamais perdu son intérêt pour moi, et je voulais vraiment venir cet été », a, de son côté, réagi Thuram pour la chaîne italienne DAZN à la suite de son premier Derby de la Madonnina. Comme pour expliquer son adaptation express, son efficacité immédiate dans un endroit qu’il attendait impatiemment de rejoindre et sa volonté intacte de réussir. L’aventure démarre bien, et la Real Sociedad que l’Inter défie ce mercredi, est prévenue : l’Inter a un Thuram on fire dans ses rangs.

#Lautaro: "Thuram ha imitato la mia esultanza con Lukaku? No, io non esulto più così. Ho smesso di seguire Lukaku sui social? Thuram è un grande giocatore, come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro. Ho glissato sulla domanda? Sì" pic.twitter.com/YQNhafjaW0 — Daniele Mari (@marifcinter) September 3, 2023

