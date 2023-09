Une série historique pour l’Inter contre Milan

Reçu cinq sur cinq !

En cognant Milan lors de la quatrième journée de Serie A, l’Inter s’est offert une cinquième victoire consécutive face à son grand rival : une en Supercoupe d’Italie, deux en championnat et deux en Ligue des champions. Du jamais vu, dans l’histoire de ce derby ! Mais attention : de son côté, Milan a déjà aligné six succès consécutifs entre mai 1946 et avril 1948. Un record, pour cette opposition.

Autre statistique intéressante : aucune des deux équipes n’avait plus inscrit cinq buts dans une même confrontation depuis 2001, et une raclée (6-0) administrée aux Interistes. Ces derniers, eux, n’avaient plus collé cinq pions à leurs ennemis depuis 1974 (une fessée achevée à 5-1, encore).

Bref, la ville connaît le patron du moment.

L'Inter explose le Milan