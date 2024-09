Pronostic Inter AC Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter domine le derby de la Madonnina

Depuis plusieurs saisons, l’Inter est devenu la référence du foot italien. En effet, les Nerazzurri ont remporté 2 Scudetti lors des 5 dernières années et ont également atteint la finale de la Ligue des champions face à Manchester City en 2023. Championne d’Italie sans trembler l’an dernier, la bande de Simone Inzaghi est partie pour défendre son titre face à une Juve et un AC Milan partis sur un nouveau cycle. Dans cette entame d’exercice, l’Inter cherche son rythme de croisière puisqu’il est certes invaincu mais a été tenu deux fois en échec par le Genoa (2-2) et Monza (1-1), pour deux succès face à Lecce (2-0) et l’Atalanta (4-0). En milieu de semaine, les Intéristes ont prouvé leur force en allant chercher un nul sur la pelouse de l’Etihad Stadium face à une formation de City (0-0), redoutable dans son antre. Avec son bloc défensif, le club lombard a souffert par période mais a également eu quelques opportunités en contre. Avec l’enchaînement des matchs, Inzaghi n’hésite plus à faire tourner son effectif. Remplaçant contre les Skyblues, les Pavard, Martinez ou Mkhitaryan pourraient réintégrer le XI dans ce derby. Lautaro Martinez attend de marquer son premier but de la saison, lui qui avait terminé meilleur buteur de Serie A l’an passé.

En face, l’AC Milan a tourné la page Pioli pour commencer un nouveau chapitre avec Fonseca. L’ancien entraîneur du LOSC connaît une entame compliquée puisque ses hommes ont seulement remporté un match, face au promu Venise le week-end dernier (4-0). Lors des autres rencontres, les Rossoneri ont été tenus en échec par le Torino (2-2) et la Lazio (2-2), pour un revers à Parme (2-1). En milieu de semaine, ce nouveau Milan avait l’opportunité de s’étalonner face à l’une des meilleures équipes européennes, Liverpool. Parfaitement rentré dans son match, l’AC Milan a ouvert le score au bout de 3 minutes par Pullisic. Cette réalisation a eu pour effet de réveiller le club anglais qui s’est logiquement imposé à San Siro (1-3). Dans le dur, l’AC Milan devrait subir la loi d’une équipe de l’Inter qui s’affirme le meilleur club d’Italie.

