Éric Roy s’indigne de la programmation de la journée de Ligue 1 à venir

Pas le temps de souffler.

Après avoir brillamment accroché le Bayer Leverkusen, mercredi, en Ligue des champions (1-1), le Stade brestois sera sur le pont dès ce samedi, à Reims (19h). Un enchaînement de matchs très rapproché que n’a pas manqué d’évoquer Éric Roy, ce vendredi, en conférence de presse. Avec calme, le technicien finistérien a notamment pointé du doigt une programmation qui aurait pu être pensée autrement, d’après lui.

« Que peut-on y faire ? Bruno (Genesio) s’est offusqué parce qu’il est dans le même cas que nous. Ils ont joué mercredi soir et ils rejouent samedi soir. Je pense qu’on aurait pu mettre le Classique samedi soir. Puisque eux ont joué plus tôt, les Parisiens (mardi). Mais bon, la programmation télé, le calendrier, on n’a pas de poids dessus. C’est toujours les acteurs qui sont pénalisés. »

Un protocole de récupération a été instauré

Et d’expliquer la manière dont les Brestois s’adaptent à cette cadence infernale. « On a mis en place un protocole de récupération pour nos matches pré et post-Ligue des champions, avec cryothérapie, diététique, des bains spéciaux froids et chauds. Un travail aussi dès la fin du match pour pouvoir récupérer le mieux possible, a-t-il étalé. Il faut être frais pour le match qui s’annonce, on verra qui est apte pour pouvoir prolonger le plaisir. J’ai une vingtaine de joueurs de niveau égal, je n’aurais pas de souci à faire des changements si je sens qu’il y a des joueurs un peu fatigués ou pour ne prendre aucun risque. La priorité sera la santé des joueurs. »

Le discours d’un Roy.

Indice UEFA : la France garde le cap malgré les défaites de l’OL et Nice