Leonardo Balerdi met la pression sur les arbitres avant le Classique

Balerdi a dit.

Jarté du terrain au bout d’à peine cinq minutes lors du dernier Olympico qui avait finalement vu les Marseillais s’imposer dans la douleur, Leonardo Balerdi a mis un petit coup de pression à François Letexier et sa troupe, qui arbitreront un autre match important de la saison : le Classique français, dimanche au Vélodrome. « Ces matchs, ça se joue sur des petits détails. Après, j’espère que l’arbitrage sera parfait pour les deux équipes, a lancé le capitaine argentin en conférence de presse. Il faut que ça aide les deux équipes à jouer le meilleur football. »

Leonardo le grand frère

L’un des plus anciens Marseillais du vestiaire est aussi revenu sur cette soirée lyonnaise, où il a laissé ses coéquipiers dans la galère, bien que la patte droite de Jonathan Rowe soit passée par là au bout des arrêts de jeu. « Moi en tant que capitaine, et les joueurs avec de l’expérience, on doit parler. Il faut faire attention avec les cartons jaunes parce que ça te conditionne pour tous les matchs. »

On attend le message de Letexier pour demander aux joueurs de monter leur niveau de jeu.

Roberto De Zerbi attend plus de Mason Greenwood