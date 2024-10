Le père seumard est en ville.

Entraîneur du club de la capitale entre 2003 et 2005, Vahid Halilhodžić est revenu longuement sur ses années parisiennes, à deux jours du premier classique de la saison. Ancien coach de Nantes et Lille, le Franco-bosniaque pense que le suspense du championnat de France s’est dissipé au fil des années. « À l’époque, il y avait une grosse concurrence entre les deux équipes. Maintenant, le PSG, avec toutes ses vedettes, est beaucoup plus fort. Il y a vingt ans, c’était plus équilibré, estime l’ancienne terreur des surfaces. Sur le terrain, les duels étaient très engagés. C’est pour ça que les victoires à ce moment-là avaient plus de saveur que celles d’aujourd’hui. »

Toujours est-il que Coach Vahid – sans poste depuis son départ du Maroc en 2022 – estime ne pas avoir eu les moyens pour mener le PSG vers les sommets. « Si j’avais eu le budget que le PSG a aujourd’hui, je serais quintuple champion d’Europe sans aucun problème. »

Et Fabrice Fiorèse, José-Karl Pierre-Fanfan, Bernard Mendy, Lionel Letizi, etc., c’est du poulet ?

