Les arbitres de Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés de caméras

« POV : T’enlèves ton maillot alors que t’as déjà jaune. »

Ce week-end, les arbitres de Ligue 1 vont vous embarquer avec eux. Lors de PFC-Rennes et OL-PSG, Guillaume Paradis et Benoît Bastien porteront une mini-caméra fixée sur leur torse, histoire d’offrir aux téléspectateurs une plongée directe dans le chaos organisé du foot français. Une première dans l’Hexagone, inspirée de l’expérience menée lors de la dernière Coupe du monde des clubs, où les images « depuis le sifflet » avaient séduit les fans comme les techniciens.

La caméra sur le torse de l'arbitre pour admirer ce bijou de Harry Wilson 😍 pic.twitter.com/UDQyoONDok — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) July 24, 2023

Énième idée de Ligue1+

L’idée est poussée par Ligue1+, le diffuseur de la compétition, et validée par les instances : filmer le match depuis le point de vue de l’arbitre, sans diffusion en direct (on se calme), mais avec la possibilité d’intégrer les séquences à la réalisation finale (donc au moment des ralentis). De quoi sentir la pression d’un tacle, les coups de gueule d’un coach, ou la détresse d’un joueur qui conteste un jaune.

Pierluigi Collina, le mec chauve de PES et accessoirement patron de la commission des arbitres de la FIFA, applaudit la démarche : « C’est une occasion unique d’offrir aux spectateurs un point de vue inédit, mais aussi un outil de formation pour les arbitres. »

En clair, voir comme un arbitre pour mieux comprendre pourquoi on l’engueule.

Comment la connexion Güler-Mbappé est devenue l’arme fatale du Real