Dembélé sort sur blessure lors de PSG-Bayern

La tuile.

Dans la foulée d’un but refusé pour hors-jeu, et surtout d’une gêne à la cuisse, Ousmane Dembélé a été contraint de sortir au bout de 25 minutes du PSG-Bayern. Lee Kang-in l’a remplacé, puis le Français a directement filé dans les vestiaires, faisant craindre une rechute pour celui qui a été titularisé à la surprise générale. Il a pourtant joué les quatre derniers matchs du PSG depuis son retour à Leverkusen, le 21 octobre. Désiré Doué est également absent ce soir. Le match en direct est à suivre ici, et rien ne va pour le PSG lors de la première demi-heure.

LE COUP DUR POUR LE PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure après 25 minutes 🥶 Luis Enrique a-t-il eu raison de faire jouer le Ballon d'Or malgré les risques ? 👀#PSGBAY | #UCL pic.twitter.com/Hkjg9lltnu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

La faute de Didier Deschamps ?

