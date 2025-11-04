Dembélé sort sur blessure lors de PSG-Bayern

S’abonner au mag
UL
La tuile.

Dans la foulée d’un but refusé pour hors-jeu, et surtout d’une gêne à la cuisse, Ousmane Dembélé a été contraint de sortir au bout de 25 minutes du PSG-Bayern. Lee Kang-in l’a remplacé, puis le Français a directement filé dans les vestiaires, faisant craindre une rechute pour celui qui a été titularisé à la surprise générale. Il a pourtant joué les quatre derniers matchs du PSG depuis son retour à Leverkusen, le 21 octobre. Désiré Doué est également absent ce soir. Le match en direct est à suivre ici, et rien ne va pour le PSG lors de la première demi-heure.

La faute de Didier Deschamps ?

Le tacle abominable de Luis Díaz sur Achraf Hakimi, sorti en pleurs

UL

