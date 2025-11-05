S’abonner au mag
  • Justice

L'ancien mentor de Griezmann condamné à 6 ans de prison

UL
Partager
0
L'ancien mentor de Griezmann condamné à 6 ans de prison

Sans commentaire.

Éric Olhats est condamné à six ans de prison. L’ancien mentor d’Antoine Griezmann était jugé pour atteintes sexuelles sur mineurs. Tous étaient apprentis footballeurs au club de l’Aviron Bayonnais. La procureure du Tribunal correctionnel de Bayonne avait requis huit ans de prison contre l’homme de 63 ans, qui fut également recruteur pour la Real Sociedad de Saint-Sébastien puis de l’Atlético de Madrid. L’Équipe indique que l’avocat de l’ancien mentor d’Antoine Griezmann, qui risquait jusqu’à dix ans de réclusion, avait demandé la relaxe sur l’ensemble des chefs de prévention, à l’exception de celui concernant la détention d’une image d’un mineur à caractère pornographique.

Ici Pays Basque raconte plus en détails l’audience, qui a duré treize heures, et le calvaire vécu par les victimes. « Maintenant, j’ai du dégoût pour ce sport », a témoigné un des anciens adolescents. Des SMS et des images pédopornographiques ont été retrouvés dans le téléphone du formateur, qui s’est servi de son emprise pour passer à l’acte, et par exemple entrer en secret dans les maisons des jeunes. « Éric Olhats abusait de son autorité pour abuser de ses victimes », a témoigné la vice-procureure de la République, alors que lui niait. Il a dix jours pour faire appel.

Il y a du boulot.

Monaco se donne de l’air à Bodø

UL

À lire aussi
10
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
  • C1
  • J4
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
12
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
  • C1
  • J4
  • PSG-Bayern
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)

Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)

Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)

Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)

Revivez la défaite du PSG face au Bayern (1-2)
10
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)
En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

En direct : Liverpool - Real Madrid (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!