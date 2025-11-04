S’abonner au mag
Marquinhos : « Aujourd’hui, c’est une déception »

Marquinhos : « Aujourd'hui, c'est une déception »

Une défaite et des plumes.

Marquinhos a réagi à la défaite du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2). « C’est toujours dur de perdre à la maison, a commencé le capitaine parisien, au micro du diffuseur Canal +. On a trouvé une équipe bien en place, surtout en première mi-temps. Ils ont été mieux que nous, on n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. C’est normal, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas en forme, à 100 % », a-t-il ajouté, en s’incluant. Son erreur a coûté le deuxième but de son équipe.

« Il y a des choses à garder de ce match, a tenu à relativiser le Brésilien, alors qu’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont sortis sur blessure. À la maison, il faut faire mieux, et je pense que le Bayern a mérité sa victoire. Aujourd’hui, c’est une déception. » Le PSG reste provisoirement quatrième au classement, avant d’accueillir Tottenham le 26 novembre prochain.

On les sent perturbés par les premiers sondages des municipales.

Les notes du PSG face au Bayern

UL

