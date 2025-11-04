Marquinhos : « Aujourd’hui, c’est une déception »

Une défaite et des plumes.

Marquinhos a réagi à la défaite du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2). « C’est toujours dur de perdre à la maison, a commencé le capitaine parisien, au micro du diffuseur Canal +. On a trouvé une équipe bien en place, surtout en première mi-temps. Ils ont été mieux que nous, on n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. C’est normal, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas en forme, à 100 % », a-t-il ajouté, en s’incluant. Son erreur a coûté le deuxième but de son équipe.

« Il y a des choses à garder de ce match, a tenu à relativiser le Brésilien, alors qu’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont sortis sur blessure. À la maison, il faut faire mieux, et je pense que le Bayern a mérité sa victoire. Aujourd’hui, c’est une déception. » Le PSG reste provisoirement quatrième au classement, avant d’accueillir Tottenham le 26 novembre prochain.

