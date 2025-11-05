S’abonner au mag
Ousmane Dembélé n'a pas rechuté, selon Luis Enrique

CG
Docteur maboul.

Le PSG a perdu un match et peut-être un peu plus que cela, ce mardi soir, contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Avant Achraf Hakimi, sorti en pleurs avant la pause, Paris avait déjà perdu Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or avait quitté le pelouse à la 25e minute de jeu, après avoir pensé marquer un but finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Un bobo au mollet ?

Trois jours après s’être plaint de son ischio après la rencontre face à Nice, Dembouz aurait-il rechuté ? « La blessure d’Ousmane n’a rien à voir avec la dernière blessure, a fait savoir Luis Enrique en conférence de presse. Mais il a joué le temps que vous avez vu. Il faut attendre demain (mercredi) pour voir après les examens quelle est exactement cette blessure. »

Dembélé aurait plutôt reçu un coup au mollet, alors que son pépin à l’ischio contracté lors du rassemblement avec les Bleus en septembre l’avait fait manquer un bon mois de compétition. Depuis le mois d’août, le Ballon d’or 2025 compte neuf apparitions avec Paris, pour 425 minutes de jeu, trois buts et deux passes décisives.

Il faut souffrir pour être BO.

PSG : il y a des soirs comme ça...

CG

