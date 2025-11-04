Quand Cristiano Ronaldo encense Trump

De la part de l’ambassadeur en chef de l’Arabie Saoudite, ce n’est pas étonnant.

Invité par le journaliste star Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a affiché sa sympathie pour Donald Trump. Il faut attendre la fin de l’interview pour l’entendre saluer les « efforts remarquables » du président américain, sans que l’on sache pourquoi. Dans cette émission sobrement intitulée « Mon interview la plus personnelle », la star développe un peu : « Donald Trump est l’une des personnes qui peut aider à changer le monde ». Le Portugais salue ses « efforts pour la paix » et son « leadership ».dans un court extrait : la deuxième partie de l’émission n’est pas encore diffusée. Une bonne façon de se mettre du côté du pouvoir, à quelques mois de la Coupe du monde américaine. Et peu importe les critiques.

Par l’intermédiaire du président du conseil européen et ancien premier ministre António Costa, la star avait offert un maillot dédicacé à Trump mi-juin. Avec cette dédicace : « Au Président Donald J. Trump. Luttant pour la paix. »

Embed twitter.com

Pendant ce temps-là, à La République des Pyrénées, Lionel Messi a affiché son soutien à François Bayrou.

Cristiano Ronaldo est-il vraiment le GOAT qu’il pense être ?