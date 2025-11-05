Pocognoli : «C'est un team building  bien réussi»

LinkedIn vibes.

Au fin fond de la Norvège, Monaco a remporté son premier succès de la saison en Ligue des champions, et l’air scandinave a donné , dans des propos recueillis par L’Équipe. « C’est un succès important pour la suite de la campagne. Il montre des aspects de mon groupe que j’apprends à connaître. La cohésion d’équipe, le fait de souffrir, de tenir ensemble et d’être solidaires dans des circonstances pas faciles, c’est un team building bien réussi », a commenté celui qui est devenu le deuxième entraîneur à remporter deux matchs de Ligue des champions la même saison, après Thomas Tuchel (en 2020-2021).

L’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a poursuivi, visiblement heureux de la victoire. « Venir s’imposer à Bodö/Glimt, c’est quelque chose que même des grosses équipes européennes ne font pas. J’en suis fier. […] Il faut être objectif, je pense que depuis mon arrivée, il y a eu de la progression. Je ne me suis jamais plaint des blessures. » Monaco grimpe provisoirement à la 18e place du classement de la phase de ligue de Ligue des champions.

Monaco avance Poco(gnoli) à Poco(gnoli).

Monaco se donne de l’air à Bodø