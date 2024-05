Eugénie Le Sommer prolonge à l’OL

L’aventure n’est pas encore terminée.

À deux jours d’une finale de Ligue des champions face au FC Barcelone pour laquelle elle a d’ores et déjà déclaré forfait, Eugénie Le Sommer a prolongé son contrat avec l’Olympique lyonnais ce jeudi. L’attaquant de 36 ans a rempilé pour un an supplémentaire, soit jusqu’en 2025. Avec 402 matchs à son actif chez les Fenottes depuis son arrivée en 2010, elle est la deuxième joueuse la plus capée de l’histoire du club, juste derrière Wendie Renard (469) qui ne compte pas lâcher son record puisque la centrale a également prolongé jusqu’en 2026.

https://x.com/OLfeminin/status/1793673307415265280

Opérée du genou en mars dernier, Eugénie Le Sommer a dû tirer un trait sur la fin de saison avec l’OL, déjà auréolée d’un titre de championnes de France avant la finale de Ligue des champions, mais compte être de retour pour les Jeux olympiques avec la France. Malgré ses pépins physiques, l’attaquante a marqué 16 buts toutes compétitions confondues sur les 26 matchs disputés cette saison.

Après tout, la France vise Le Sommer de l’Olympe non ?