Dirk Kuyt : « J’aurais pu être pêcheur »

Le football éteint la pêche, est-ce que c’est bon pour vous ?

C’est en tout cas le point de vue de Dirk Kuyt, légende du football néerlandais. Oui, parce qu’avant de s’apercevoir qu’il avait assez de talent pour réussir avec le ballon rond, celui qui a porté les couleurs de Liverpool à près de 300 reprises était décidé à faire de la pêche sa vie. « Mon père était pêcheur et mon grand-père aussi. Mon père a commencé à travailler en mer à l’âge de 14 ans. Quand j’étais un peu plus jeune, j’avais la même attirance pour la pêche. J’aurais pu être pêcheur », a lancé Kuyt dans une belle interview dans les colonnes de The Athletic.

« Au début, je jouais au football dans l’académie de Quick Boys, un club amateur de bas niveau aux Pays-Bas. Mais comme mes parents étaient religieux, je ne pouvais pas jouer au football le dimanche, car c’était le jour où nous allions à l’église. Ils ne voulaient pas que je joue dans un club professionnel. » Impossible donc de se faire remarquer balle au pied, Kuyt s’est donc laissé convaincre par la pêche jusqu’à ses 17 ans. « À cet âge, j’ai reçu une lettre d’Utrecht pour rejoindre l’académie. Mes parents m’ont donné la lettre et m’ont dit : “Bon, nous savons que tu aimes beaucoup le football, et il est temps que tu prennes ta propre décision. Quel que soit ton choix, nous te soutiendrons.” » Et bam, voilà le début d’une carrière remplie de gloire. « Du coup, mes parents allaient d’abord à l’église, la vraie, et ensuite ils allaient à la deuxième église, le stade de football, pour me voir, termine Kuyt, aujourd’hui, ça m’arrive de pêcher. » Plus du tout au bord de la ville côtière néerlandaise de Katwijk, là où sa famille travaillait, mais pour le plaisir à droite à gauche.

Mais c’est quoi ce poisson-là ?

