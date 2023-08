Un coach d'Eredivisie prend déjà la porte après trois journées

Pas le temps d’attendre.

Le FC Utrecht a lancé sa saison de la pire des manières. Battus par le PSV (2-0), Heerenveen (0-2) et Zwolle (1-0), les Rouge et Blanc ont perdu leurs trois premiers matchs d’Eredivisie, sans marquer le moindre but. Leur entraîneur Michael Silberbauer n’a pas résisté à cette entame ratée : ce mardi, le club a indiqué que le contrat du Danois avait été résilié d’un commun accord. Nommé il y a huit mois, Silberbauer avait mené son équipe à la septième place du championnat la saison passée.

🗞️ De wegen van FC Utrecht en Michael Silberbauer scheiden per direct.#fcutrecht #vanuithethart — FC Utrecht (@fcutrecht) August 29, 2023

« La fin de la saison dernière et le début de la saison n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, a commenté le directeur technique Jordy Zuidam. Nous avons conclu ensemble qu’il n’y avait pas de tendance à la hausse dans le développement et la croissance de l’équipe. L’objectif de jouer avec plus d’énergie et d’intentions offensives n’a pas été suffisamment atteint. Ce sont des conversations difficiles dans lesquelles nous avons été ouverts et honnêtes les uns envers les autres. » L’entraîneur adjoint Rob Penders assurera l’intérim.

Pascal Dupraz, ça l’intéresse, les Pays-Bas ?

