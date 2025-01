Maxime Busi quitte Reims

Busi n’était pas assez occupé.

N’entrant pas dans les plans de son entraîneur Luka Elsner cette saison, Maxime Busi (25 ans) quitte le Stade de Reims et rejoint le NAC Breda en prêt, comme le club néerlandais l’a annoncé ce vendredi. Le latéral belge renforce l’actuel 10e du championnat d’Eredvisie en prêt de six mois, et devrait rencontrer ses nouveaux coéquipiers en stage en Espagne dans les heures qui viennent.

Barré par la concurrence du Portugais Aurélio Buta à Reims, débarqué l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, Busi n’avait pas disputé la moindre minute de jeu en championnat cette saison. Arrivé en Champagne en 2022 depuis Parme, le Liégeois de naissance va découvrir un nouveau championnat en ce début d’année 2025.

Le NAC à ne pas confondre avec NAK.

